Juridische strijd rond circuit woedt voort

Natuurorganisaties geven hun juridische strijd tegen het circuit van Zandvoort nog lang niet op. “Het is een teleurstellende uitspraak, maar wij gaan verder”, reageert Marc Janssen van Stichting Duinbehoud op de uitspraak van de voorzieningenrechter. Deze wees dinsdag bezwaren tegen werkzaamheden rond het circuit af. De stichting, die onherstelbare schade aan het duingebied vreest, ziet echter nog volop aanknopingspunten.

Ook andere milieuorganisaties doen hun uiterste best om terugkeer van de Formule 1 in mei 2020 tegen te houden. Om het spektakel in goede banen te leiden zijn aanpassingen nodig, van de bouw van tribunes tot de aanleg van een nieuwe toegangsweg. Voor die werkzaamheden zijn drie vergunningen nodig en tegen alle drie lopen nog bezwaarprocedures. Vrijdag is alweer het volgende kort geding.

Het kort geding dat Stichting Duinbehoud en andere natuur- en milieuorganisaties dinsdag verloren, draaide om soortenbescherming. De provincie Noord-Holland heeft het circuit toestemming gegeven om zandhagedissen en rugstreeppadden te vangen en werkzaamheden in een deel van hun leefgebied toe te staan. Duinbehoud hoopt op meer succes bij de hoor- en adviescommissie van de provincie, die eind volgende maand de bezwaren aanhoort.

Verder dient vrijdag een kort geding over de gebiedsvergunning die de provincie vorige week afgaf. Die zaak is aangespannen door MOB, de organisatie die eerder succesvol het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid bestreed voor de Raad van State. Stikstofuitstoot door de bolides is het belangrijkste argument waarmee MOB de Grand Prix wil laten verbieden. Duinbehoud haakt aan bij de zaak en heeft dinsdag tevens bezwaar ingediend bij de provincie.

Tot slot speelt de gemeente Zandvoort een rol, want die gaat over de zogeheten omgevingsvergunning die nodig is voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar het circuit. De gemeenteraad bespreekt dinsdagavond een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de vergunning in een versnelde procedure af te geven. Ook tegen deze vergunning hebben natuur- en milieuclubs al bezwaar aangekondigd.