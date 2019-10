Kabinet botst met CDA over verbod uitzetting

Het kabinet en regeringspartij CDA zijn het totaal oneens over een verbod op huisuitzettingen. De christendemocraten willen zo’n verbod, om te voorkomen dat bijvoorbeeld een gezin met forse schulden op straat belandt.

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) voelt er niets voor. Ze ziet een dreigende uitzetting als een voet tussen de deur bij een huishouden in de problemen. Zij hoopt dat zo’n huishouden alsnog bereid is hulp te accepteren en op zoek gaat naar een uitweg. “Soms is zo’n dreiging, hoe schrijnend ook, noodzakelijk.”

Met een verbod op uitzetting los je die problemen niet op, aldus Van Ark. Wel als je vroeg aan tafel gaan zitten en mensen aanbiedt te helpen om daarmee uitzetting te voorkomen. En dat is ook wat ze nu per wet aan het regelen is.

CDA’er RenĂ© Peters wil een verbod omdat het uitzetten volgens hem zeer duur is, nutteloos en schadelijk voor de betrokkenen. “Wie zijn woning verliest, verliest een deel van zichzelf.” En de huishoudens zullen na een kostbare opvang uiteindelijk toch weer terug moeten naar een woning zoals ze die hebben moeten verlaten. Uitzetten is “aan alle kanten echt heel onverstandig.”

Volgens Van Ark daalt het aantal huisuitzettingen voor het vijfde jaar op rij en gaat het nu om zo’n 3000 huishoudens. In de meeste gevallen waren schulden en betalingsachterstanden de boosdoener.