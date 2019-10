Kabinet praat over plannen bouw

Premier Mark Rutte heeft dinsdagavond met betrokken bewindspersonen overlegd over een plan voor de bouw. De coalitiepartijen zouden hebben aangedrongen op stevige maatregelen voor de sector. Volgens ingewijden zou Rutte na een lang debat in de Eerste Kamer opnieuw overleg voeren met leden van zijn kabinet. Maar dat bleek later niet meer het geval.

Het gaat om een plan om de bouw door de stikstof- en PFAS-crisis heen de loodsen. De regeringsfracties zouden hiervoor hebben gepleit. Het zou dan onder meer gaan om een overbruggingskrediet voor de bouw zodat investeringen in bijvoorbeeld materiaal niet stil komen te liggen.

De bouwsector demonstreert woensdag in Den Haag tegen de impasse die is ontstaan door de stikstofproblematiek. Ook strenge milieuregels over chemische stoffen (de zogenoemde PFAS) in de grond zorgen voor problemen in de bouwbranche. Volgens betrokkenen wilde het kabinet aanvankelijk met een verklaring komen voorafgaand aan de demonstratie, maar of dat nog gebeurt, is ongewis. Wel zullen leden van het kabinet en de Tweede Kamer de menigte toespreken op het Malieveld.