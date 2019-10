MORE geeft Bob Ross eerste solo-expositie

Museum MORE in Gorssel organiseert volgend jaar een tentoonstelling van werk van Bob Ross (1942-1995), de man met de grote krullenbol die miljoenen mensen in tal van landen wist te boeien met zijn tv-serie The Joy of Painting. Daarin maakte hij telkens weer in een razend tempo een schilderij.

Museum MORE zegt het eerste museum ter wereld te zijn dat een solotentoonstelling aan de Amerikaanse landschapsschilder wijdt. Artistiek directeur Ype Koopmans vindt het hoog tijd. “Bob Ross is een prachtig fenomeen in de populaire cultuur. Een ontwapend blije promotor van schildervreugde die op een authentieke en laagdrempelige manier angst voor kunst maken en kunst kijken wegneemt.”

Ross, altijd buitengewoon goedgemutst, maakte 381 afleveringen waarin hij onder het oog van de kijker lustig bergen, bomen, watervallen, bospaadjes en meertjes schilderde. De tv-serie liep van 1983 tot 1994 en steekt nog herhaaldelijk ergens de kop op.

MORE organiseert de expo, die komend najaar opent, samen met het Amerikaanse Bob Ross Inc, het bedrijf dat Ross oprichtte samen met onder anderen zijn echtgenote Jane.