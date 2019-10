Voorlopig geen computertest voor wapenbezitter

Jagers en sportschutters met een wapenvergunning hoeven voorlopig geen computertest te doen. De test, waartegen wapenbezitters te hoop lopen omdat die te streng zou zijn, gaat voor mensen die al een vergunning hebben pas over twee jaar in, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

De zogeheten e-screener is een vragenlijst die aan het licht moet brengen of de aanvrager bijvoorbeeld depressief of agressief is. De politie gebruikt onder andere deze nieuwe test om te beoordelen of zij veilig een vergunning kan verstrekken. Voorheen bediende zij zich van een papieren formulier.

Wie al een wapenvergunning heeft, krijgt de komende twee jaar nog het oude formulier voorgeschoteld. Nieuwe aanvragers krijgen wel met de e-screener te maken. De jagers en sportschutters die de afgelopen tijd zijn onderworpen aan de e-screener en die niet hebben doorstaan, kunnen hun vergunning mogelijk terugkrijgen. Grapperhaus gaat dit “van geval tot geval bekijken”.