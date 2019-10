Wilders: strafeis beramer aanslag te laag

Voor de Pakistaan die terechtstaat voor het beramen van een moordaanslag op Geert Wilders is zes jaar gevangenisstraf niet genoeg, vindt de PVV-leider zelf. Hij had liever gezien dat het Openbaar Ministerie dinsdag twintig of dertig jaar cel had geëist in plaats van zes.

Wilders wijst erop dat Junaid I. “heeft gezegd dat ie eigenlijk vond dat ie zijn job nog af moest maken. Als dat waar is, zijn we er nog lang niet vanaf. U begrijpt dat hij wat mij betreft nog heel lang achter de tralies moet blijven.” Zes jaar is dan “aan de korte kant”.

De PVV-voorman was dinsdag zelf in de rechtszaal om de verdachte in de ogen te kunnen kijken. “Ook om te laten zien dat het niet werkt en dat ik gewoon mijn ding doe.”

I. zou vorig jaar op Facebook hebben aangekondigd dat hij Wilders uit de weg wilde ruimen. Hij was woedend over de wedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven.