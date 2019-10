Aandeelhouders Maastricht Aachen Airport weg

De aandeelhouders van Maastricht Aachen Airport (MAA) willen van het vliegveld af. Dit wegens tegenvallende groeimogelijkheden. Daarom gaat de provincie Limburg, als Provinciale Staten in december akkoord gaan, de aandelen voor één euro overnemen. Dat kan via de eigen NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht HBLM.

Gedeputeerde Joost van den Akker (VVD), die dit woensdag bekendmaakte, toonde zich teleurgesteld dat de private aandeelhouders afhaken. “Gezien het belang van de luchthaven als onderdeel van de basisinfrastructuur van Limburg hebben wij besloten de concessie in goed overleg minnelijk over te nemen”, zei Van den Akker.

Grootaandeelhouder Ismail Durmaz haakt nu met name af “door de beperkingen die opgelegd worden aan deze prachtige luchthaven”, liet hij in een verklaring weten. Een verdere groei is beperkt tot maximaal 30 procent, de toekomst is onzeker, erkent ook directeur-beheer Ger Waaijen van het vliegveld.

Sinds maart mag niet meer de hele landingsbaan worden gebruikt in verband met overlast voor omwonenden. Voor Durmaz was dat een flinke domper.

Voor passagiers en personeel van luchthaven verandert er niets. De provincie overweegt in 2022 een nieuwe private partij te vinden die concessiehouder wil worden. Het kunnen er ook meer zijn, aldus Van den Akker. “Voor die tijd moet er meer duidelijkheid komen over de nationale Luchtvaartnota, het Luchthavenbesluit en de Luchtruimherziening. Pas als die duidelijkheid er is kunnen we afwegen wat we met de concessie doen”, zegt de gedeputeerde.

Van den Akker benadrukt dat de luchthaven een positieve groei doormaakt. Het aantal passagiers steeg de afgelopen vier jaar met 65 procent van 240.000 in 2015 naar, volgens de verwachting, 400.000 dit jaar. De vracht steeg van 75.000 ton in 2015 naar 120.000 ton dit jaar. Vliegtuigmaatschappij Corendon sloot deze week nog een contract voor zes jaar af, maakte Van den Akker bekend.

Maar de kosten voor de veiligheid nemen toe. Provinciale Staten moeten daarom in december ook een besluit nemen om jaarlijks nog eens 1,2 miljoen euro extra uit te trekken voor de brandweer op het vliegveld. Daaraan geeft de provincie op dit moment al drie miljoen euro per jaar uit, maar de kosten zijn gestegen.