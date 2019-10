Bouwersprotest op Malieveld begonnen

Met ruim duizend demonstranten is het protest van bouwers op het Malieveld begonnen. Een onbekend aantal demonstranten is nog per bus onderweg, maar zij zitten vast in files. De A12 richting het Malieveld is afgesloten. “We zijn eigenlijk een slachtoffer van ons eigen succes”, zei Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganosatie VNO-NCW daarover.

Peter Loef van Grond in Verzet zegt heel tevreden te zijn over hoe het er tot nu toe uitziet op het actieterrein, maar hij vindt het vervelend dat er demonstranten individueel met voertuigen op weg zijn gegaan en de boel vertragen.

Oud-minister Maxime Verhagen, tegenwoordig voorzitter van Bouwend Nederland, sprak de betogers toe. “We zijn het zat dat we geconfronteerd worden met iets dat onthutsend en onbestaanbaar is”, zei hij. Verhagen voegde er aan toe: “Wij willen graag aan het werk. Kabinet, doe er wat aan, nu.” Volgens Klaas Kooiker van actiegroep Grond in Verzet, dat het protest heeft georganiseerd, “zijn de regels op dit moment zo dat wij ons werk niet kunnen doen”.

De demonstranten dragen oranje hesjes. Achter hen stond het Malieveld vol vrachtauto’s, graafmachines, speciewagens, kiepkarren en hijskranen. Die claxonneerden luid aan het begin van het protest. Aan een van de hijskranen hing een omgekeerde Nederlandse vlag, als symbool van protest. De band Bertus Staigerpaip (‘Wij zijn de jongens van de bouw’) vermaakte de actievoerders in de aanloop naar het protest.

Een grote lichtbak zegt ook: “Zorg met elkaar voor een vreedzame demonstratie”. Spandoeken zijn niettemin duidelijk: “Nederland op slot, politiek, trek het vlot” en “PFAS hier, PFAS daar, de crisis staat klaar”. Een ander stelt dat de bouw al “op zijn kont” ligt door alle maatregelen op het gebied van stikstof en PFAS. Een volgende vindt dat Den haag “niet moet ouwehoeren, maar moet kiezen voor bouw en boeren.”

Voorzitter Elisabeth Post van Transport Logistiek Nederland zei benieuwd te zijn naar wat de bewindslieden straks te zeggen hebben. Dat de normen voor PHAS worden aangepast is op zich hoopvol, maar het is de vraag wanneer en in hoeverre. Veel tijd is er niet: “Honderden vrachtwagens langs de kant en dat kost kapitalen.”