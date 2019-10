Demonstranten negeren afsluiting A12 Den Haag

Demonstranten zijn ondanks de afsluiting van de A12 op de Utrechtsebaan doorgereden richting het centrum van Den Haag. De weg was afgesloten met rode kruizen, om drukte in het centrum van de stad te voorkomen. Verderop was de weg geblokkeerd door de politie. Daar konden de bouwers niet verder. De politie praat nu met de chauffeurs en de organisatie van het protest over het negeren van de rode kruizen.

Op de A12 richting Den Haag staat het verkeer nog flink vast. Rijkswaterstaat meldt dat er 29 kilometer file staat.

De bouwers moeten van de politie naar het stadion van ADO Den Haag en worden daarvandaan met pendelbussen naar de demonstratie gebracht.

Het programma van de protestactie is om 10.00 uur begonnen en het Malieveld in Den Haag staat vol met bouwers en voertuigen.