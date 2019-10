‘Disrupt’ is thema 8e Amsterdam Light Festival

De achtste editie van het Amsterdam Light Festival heeft het thema ‘Disrupt’ meegekregen. Vanaf 28 november zijn rond dit thema lichtkunstwerken te zien van twintig kunstenaars uit zestien landen. De werken staan opgesteld langs een route die lopend, op de fiets of met de rondvaartboot af te leggen is.

Volgens de organisatie komt een ‘disruptie’ of plotselinge ontregeling vaak ongelegen. Het kan gaan over conflicten, chaos en mogelijk gevaar. Maar ontregeling kan ook “een positieve aanzet geven tot verandering en onbekende mogelijkheden zichtbaar maken”, aldus de organisatie.

De kunstenaars interpreteren het thema op hun eigen manier. Zo symboliseren bewegende laserlijnen op de gevel van het Scheepvaartmuseum de opwarming van de aarde. En bij het Oosterdok hangt een gigantische, blauw verlichte vliegende ‘bom’ in de lucht, die van dichtbij blijkt te bestaan uit duizenden oplichtende veertjes.

Er is gekozen voor een nieuwe route. Die loopt deze keer niet via de Herengracht, maar door het oostelijk deel van het centrum: vanaf het Oosterdok, via Oudeschans naar de Amstel, Nieuwe Keizersgracht, Plantage Muidergracht en Entrepotdok. Het Amsterdam Light Festival duurt tot en met 19 januari.