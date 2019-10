Oud-presentator Kees Driehuis (67) overleden

Oud-presentator Kees Driehuis, bij het publiek vooral bekend van Per Seconde Wijzer, is dinsdag overleden. Dat heeft BNNVARA bekendgemaakt. Vorig jaar stopte hij met het programma. Daarna werd hij ziek. Kees Driehuis was 67 jaar.

In 1974 begon Driehuis zijn carrière bij de VARA. Bij de radio was hij redacteur, eindredacteur en presentator van actualiteitenprogramma’s als Dingen van de Dag, Radioweekblad en Onder Vuur. Na de radio volgde de tv. Driehuis was redacteur bij Sonja Barend, eindredacteur van Impact, van Zembla en van de historische serie De Strijd, over de gouden eeuw van de arbeider. Ook presenteerde hij Per Seconde Wijzer, De Kleine Wijzer, NOVA, Buitenhof en was hij de stem van het Sinterklaasjournaal.