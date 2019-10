RIVM raadt hout stoken op smogdagen af

Het RIVM gaat met ingang van vrijdag het stoken van hout bij ongunstige weersomstandigheden en een slechte luchtkwaliteit afraden. Via een ‘stookalert’ roept het gezondheidsinstituut mensen op om dan geen hout te stoken in vuurkorven, kachels of open haarden. Het instituut doet dit om gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving te voorkomen.

De rook is ongezond omdat bij de verbranding van hout schadelijke stoffen vrijkomen, zoals fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide. “De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Bij sommige weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij weinig wind, waait de rook minder goed weg. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijnstof, verergert rook de situatie.

Het RIVM heeft dagelijks contact met het KNMI over de weersverwachting.