Verdachte ‘bioscoopmoorden’ blijft in cel

De 33-jarige Ergün S., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van twee mensen in een bioscoop in Groningen, blijft de komende veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Groningen woensdag bepaald. S. zit in zogeheten beperkingen en mag daarom geen contact hebben met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat.

De lichamen van de slachtoffers werden zaterdagochtend in het filmhuis gevonden. Het bleek te gaan om een echtpaar uit Slochteren (55 en 56 jaar) dat schoonmaakte in de bioscoop. Zij kenden de verdachte waarschijnlijk niet, denkt de politie.

S. werd zondag aangehouden in Groningen, niet ver van de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep, nadat de politie zijn naam en foto had bekendgemaakt. Hij werd bij de aanhouding in zijn benen geschoten.

Volgens nog onbevestigde mediaberichten stond S. op het punt een gedwongen behandeling te krijgen voor zijn psychoses.