Verhuurder discrimineert woningzoeker Utrecht

Op de Utrechtse particuliere huurwoningmarkt wordt gediscrimineerd op grond van etniciteit en seksuele geaardheid. Dat meldt de gemeente Utrecht na een verkennend onderzoek door Academie van de Stad in opdracht van de gemeente.

Ruim 80 procent van de makelaars die telefoontjes van fictieve verhuurders beantwoordden, bleek bereid in te gaan op een verzoek om niet te verhuren aan mensen met een niet-westerse achtergrond of aan homoseksuele mensen. De reacties varieerden van “Dat zouden wij kunnen doen voor u” tot “Wij verhuren standaard niet aan bepaalde groepen”.

Voor het onderzoek reageerden daarnaast de fictieve potentiƫle huurders Abdel El Amrani en Stef de Vries op 110 woningen, evenals Daan en Julia en Max en Thijs. Dat deden ze per mail, die naar de verhuurder of de makelaar in kwestie werd gestuurd. Uit deze test bleek dat kandidaten met een niet-westerse naam in 13,5 procent van de gevallen ongelijk behandeld werden, en mensen met een partner van hetzelfde geslacht in 10,9 procent van de gevallen.

“Wij zijn geschrokken van deze uitkomsten en nemen dit hoog op. Discriminatie is onacceptabel”, zegt wethouder Kees Diepeveen. De gemeente wil gaan praten met Utrechtse brancheorganisaties. Ook wil de gemeente praktijktesten gaan doen en kijken wat er mogelijk is op het gebied van controleren en beboeten.