Amsterdamse onderscheiding voor Igone de Jongh

Danseres Igone de Jongh heeft donderdagavond de Frans Banninck Cocqpenning gekregen, een onderscheiding van de gemeente Amsterdam. De ballerina kreeg de penning in de Stopera, na afloop van haar allerlaatste voorstelling bij Het Nationale Ballet, Romeo en Julia. Burgemeester Femke Halsema reikte hem haar uit wegens haar grote verdiensten als eerste soliste bij Het Nationale Ballet en haar bijdrage aan de Nederlandse dans als geheel.

De Jongh, opgeleid aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam en The Royal Ballet School in Londen, begon in 1996 bij Het Nationale Ballet. Na zeven jaar had ze het gebracht tot eerste soliste en muze van Hans van Manen. De Jongh noemde Het Nationale Ballet onlangs “het mooiste gezelschap van de wereld”. Het vertrek “voelt vreemd, maar tegelijkertijd ook goed om te vertrekken op het hoogtepunt. Ik vind het fijn om straks als zelfstandig danseres onafhankelijk invulling te geven aan de laatste jaren van mijn carrière”.