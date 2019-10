BN’ers vieren jubileum Vegetariërsbond mee

De Nederlandse Vegetariërsbond (NVB) viert donderdagavond in de Sint Olofskapel in Amsterdam zijn 125-jarig bestaan. Actrice en schrijfster Elle van Rijn, dj Joost Burger en acteur en regisseur Joost Buitenweg feesten mee. Ze gingen een zogenoemde vega-challenge aan en vertellen tijdens de vegafuif hoe het ze beviel om een tijdje door het leven te gaan zonder gedode dieren te verorberen.

De Vegetariërsbond werd in 1894 in het leven geroepen in het Haagse theater Diligentia, onder leiding van de Rotterdamse dokter Verschoor. De leden kozen voor “eene vegetarische voeding; bestaande uit producten uit het plantenrijk met of zonder toevoeging van eieren, melk, boter en kaas, doch met uitsluiting van alle vleesch, visch en gevogelte”.

Ruim dertig mensen waren bij de oprichting van de partij, in een tijd waarin geen vlees eten door velen maar een beetje zonderling werd gevonden. Maar volgens de huidige voorzitter, Floris de Graad, wisten ze toen al zeer ontwikkelde lieden aan hun zijde, onder wie Thomas Edison, Charles Darwin en Albert Einstein.

Inmiddels zijn er in Nederland volgens De Graad 700.000 mensen die zich vegetariër noemen en dus niet zouden willen dat er beesten worden omgebracht om als voedsel te dienen. Zorgen om dierenleed en milieu groeien immers fors. “Het is ook veel gemakkelijker geworden”, zegt De Graad, verwijzend naar het steeds uitdijende aandeel van vleesvervangers in de winkels.

Onderzoeker Dirk-Jan Verdonk presenteert een boek over het fenomeen: Dierloos. Een geschiedenis van vegetariërs en veganisten in Nederland.