Digital Dinner laat belang creatieve designers zien

Onlangs vond voor de 8ste keer het Digital Dinner Amsterdam plaats, georganiseerd door Emerce. Onder het genot van een diner kwamen creatieve designers samen, die volgens Niels Achtereekte verantwoordelijk zijn voor de creatie van de campagnes die wij dagelijks zien. Niels: “Zij hebben een belangrijke rol richting merken”. Dit keer stond de avond in het teken van inclusiviteit en duurzaamheid.

Volgens Niels, Chef Redactie Magazine van Emerce, zijn de huidige digitale creatieve designers een belangrijke groep. “Zij maken de campagnes voor hele grote bedrijven en het zijn deze bedrijven die een behoorlijke invloed hebben op de maatschappij. Neem een Coolblue, die verkopen hele simpele spullen, maar die voeren campagnes op een manier dat je er affiniteit mee krijgt. Een relatie met een merk gaat verder dan een transactie. Deze groep creatieven zorgen voor een juiste strategie. Tegenwoordig verloopt de communicatie tussen bedrijven en klanten steeds meer digitaal. Er komen steeds meer nieuwe kanalen bij en dan moet je als merk, als bedrijf, hierin meegaan. Dus het belang van deze doelgroep is gegroeid.”

“Het is belangrijk dat je als merk goed weet wie je klanten zijn”

Tijdens de avond werd er gesproken met vakgenoten en vonden er inspirerende presentaties plaats. Inclusiviteit en duurzaamheid zijn zogenaamde hot topics op dit moment, dat volgens Niels ook wel purpose heet. Hoe zit het eigenlijk met diversiteit? “Het is belangrijk dat je als merk goed weet wie je klanten zijn en dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Dat is een groeiend thema. Je kan diversiteit op verschillende manieren uitleggen. Neem het bedrijf Boomerang. Brand Manager Maartje Weijers gaf tijdens de avond een presentatie, waarin zij vertelde hoe zij als creatief bureau zich inzetten voor de LGBT community. Je hebt elk jaar de pride in Amsterdam, een evenement vanuit de community, maar het is voor merken een datum op de kalender geworden om op in te haken, dat qua dag inmiddels vergelijkbaar is met Kerst en Koningsdag. Merken kunnen een rol spelen om de ware betekenis weer terug te brengen, dacht Boomerang. Waar staat de Gay Pride eigenlijk voor? Ze zijn het gesprek aangegaan met bedrijven wat het voor hen betekent en of ze niet meer kunnen doen dan alleen een regenboog in hun logo verwerken.”

Dat creatieve bureaus een behoorlijke impact hebben op bedrijven en of ze bijvoorbeeld wel voldoende aan duurzaamheid of diversiteit doen, liet het bureau Grrr zien. “Zij deelden tijdens de avond dat ze als bureau een aantal jaar geleden hebben besloten dat ze alleen voor merken willen werken die aantoonbaar de wereld verbeteren. Zij werden destijds door Nike benaderd, die daar toen niet zo mee bezig was. Nee, we gaan niet voor jullie werken, was hun antwoord. Dat is best stevige taal voor een jong bureau.”

Wat kan je zelf doen?

Steeds meer creatieve bureaus willen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Het ging tijdens de avond verder dan inclusiviteit en duurzaamheid, maar meer om de sociale missie die creatieve designers hebben. “Een van de sprekers vroeg de zaal: wat kan je zelf doen? Je kan ervoor kiezen om alleen te werken voor bedrijven die al iets goeds doen, maar je kan ook bestaande klanten inspireren om iets voor de wereld te doen, zoals Boomerang.”

Het maakt Digital Dinner tot een inspirerend evenement. Mensen willen aan de slag, en het gaat erom dat je al met een klein idee kunt beginnen. “Het gaat om de passie, niet meteen om het winstoogmerk. Veel bureaus verdienen niet aan hun zogenaamde purpose projecten, maar merken vinden hen hierdoor wel interessant. Zo heeft het bureau Q42 uit Den Haag iets gedaan voor bejaarden die in een isolement zitten. Medewerker Tim van Deursen heeft geëxperimenteerd met virtual reality- uitjes, waardoor ze vanuit huis met bril op met vakantie konden of een ander uitstapje konden maken. Hij wilde iets zinnigs doen met de mogelijkheden die hij had binnen Q42.”