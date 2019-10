Eén op de tien jongemannen kijkt op telefoon tijdens seks

Weten wie er belt, een pushbericht bekijken of de tijd checken. Ongeveer één op de tien de mannen tussen de 25 en de 34 jaar zou om die redenen wel eens op hun telefoon kijken tíjdens de seks. Zo blijkt uit onderzoek dat Multiscope uitvoerde in opdracht van internetvergelijk.nl.

En die mannen zijn niet alleen. Van alle 1.008 respondenten gaf 1,6 procent toe wel eens op hun mobiel te kijken tíjdens de daad. 56,4 procent houdt die optie open door bewust hun telefoon aan te laten staan. En een minderheid van 42 procent schakelt hem juist opzettelijk uit, om de volle aandacht voor zijn of haar partner te hebben.

Overgrote merendeel man

Van de deelnemers die ‘ja’ antwoordden op de vraag of zij hun telefoon wel eens checken tijdens de seks, was het overgrote merendeel – maar liefst 87,50 procent – man. De verdeling van het aantal mannen en vrouwen dat hun mobiel aan laat staan was vrijwel gelijk. Mannen blijken tijdens de seks dus eerder geneigd te zijn om op hun telefoon te kijken wanneer er een melding binnenkomt, dan vrouwen.

25 tot 34 jaar geeft toe

Het hoogste percentage was, zoals gezegd, te zien bij de jonge mannen tussen de 25 en 34 jaar oud. Uit die groep reageerde maar liefst 9,1 procent instemmend op de vraag. Met het aandeel van de vrouwen erbij, maakt deze leeftijdscategorie zich duidelijk het vaakst schuldig aan het checken van hun telefoon tijdens de seks. Bijna de helft van de instemmende antwoorden (43,75 procent) is van hen afkomstig.

Jeugd wast handen in onschuld

Verder waren ook de 35 tot 44-jarigen goed vertegenwoordigd met 31,24 procent. Opvallend is dat juist de jongste groep, van 18 tot en met 24 jaar, het minst vaak ‘ja’ antwoordde. Samen met de oudste leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder. Beide groepen waren los van elkaar goed voor slechts 6,25 procent van de ja-stemmers.

Oproep, pushbericht en de tijd

Uit een vervolgvraag blijkt hun motivatie om de telefoon er in het heetst van de strijd toch even bij te pakken. Ongeveer een derde zei te willen weten wie er belt bij een inkomende oproep. Een zesde van de respondenten gaf aan alleen even naar de tijd te kijken. En nog eens een zesde was geïnteresseerd in een pushbericht dat binnen kwam. Het overige deel van de stemmers zou andere redenen hebben.