Hongarije verwijt Kamerleden kolonialisme

Tweede Kamerleden zijn pas welkom in het Hongaarse parlement als ze een wat minder hoge toon aanslaan. “We zijn niet jullie kolonie”, zegt de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó.

De Europa-specialisten uit de Kamer zouden afgelopen voorjaar het parlement in Boedapest bezoeken. Ze wilden dan ook hun zorgen over de aantasting van de rechtsstaat in dat land met hun Hongaarse collega’s delen. Maar die bedankten daarvoor en wilden de Kamerleden niet ontvangen. Daarop bleven zij maar thuis.

Het steekt Hongarije vooral dat de Kamer parlementariërs heeft aangewezen om te “rapporteren” over de toestand in Hongarije. “Dat gaat absoluut over iedere denkbare schreef”, zei Szijjártó op bezoek bij zijn collega Stef Blok. “Rapporteurs benoemen om over een soeverein land te oordelen! Dat is een no go.”