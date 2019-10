Leeuwarden beste stedentripbestemming volgens Nederlander

Leeuwarden heeft een Zoover Award voor beste stedentrip van Nederland gewonnen. Met een waarderingscijfer van een 8,64 behaalde de Friese stad de hoogste score van alle steden in 2019. Burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma, nam de publieksprijs woensdagmiddag in ontvangst.

De prijs is toegekend op basis van 15.000 Nederlandse stedenbeoordelingen die het afgelopen jaar op Zoover zijn achtergelaten. Overige steden in de top vijf zijn Vlissingen (8,55), Groningen (8,51), Amsterdam (8,51) en Assen (8,49). Maastricht won in 2018.

Leeuwarden wordt met name geprezen om de gezellige sfeer, het uitgebreide aanbod aan horecagelegenheden en de mooie historische binnenstad. Buma is blij met de toegenomen populariteit van de stad: “Ik ben heel trots dat Leeuwarden is verkozen tot beste stedentrip. In deze stad zijn mensen hartelijk naar bezoekers en ik vind het mooi dat dit net als het aanbod aan cultuur, horeca en winkels zo wordt gewaardeerd.”