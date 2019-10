Nog één actievoerder vast na bouwprotest

Na het protest van de bouwsector woensdag in Den Haag zit er nog één actievoerder vast. De man werd aangehouden voor poging tot doodslag nadat hij had geprobeerd een motoragent van de weg af te rijden.

Tijdens het protest werden in totaal 26 mensen aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging, opruiing, vernieling en gevaarlijk rijgedrag. De andere arrestanten werden eerder al heengezonden.

Volgens de politie verliep het protest “overwegend ordelijk”.

Aan het eind van de middag werd de sfeer op het Malieveld even grimmig toen een aantal personen met flessen naar agenten gooiden. De ME werd ingezet om de rust te herstellen. Ook werden arrestaties verricht tijdens de uittocht van de bouwvakkers, die de hofstad via de A12 weer wilden verlaten. De actievoerders reden heel langzaam over de volle breedte van de weg.