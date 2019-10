OM tevreden over veroordeling blokkeerfriezen

Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met de uitspraak in het hoger beroep tegen vijftien blokkeerfriezen. De aanklager stapt daarom niet naar de Hoge Raad. Het gerechtshof in Leeuwarden legde iedereen een taakstraf van negentig uur op.

Het OM was in beroep gegaan omdat de rechtbank de blokkeerfriezen had vrijgesproken van het verhinderen van een geoorloofde betoging en dwang. Het hof vindt dat daarvan wel sprake was.

Omdat de vijftien blokkeerfriezen “feitelijk ongeveer hetzelfde aandeel hadden” geeft het hof hen dezelfde staf. Ook ‘boegbeeld’ Jenny Douwes uit Drachten kreeg donderdag een werkstraf van negentig uur. Tegen haar was 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geĆ«ist. Het OM is blij dat zij als initiatiefnemer ook door het hof medeverantwoordelijk wordt gehouden voor wat zich tijdens de versperring heeft afgespeeld. Douwes weet nog niet of zij in cassatie gaat.