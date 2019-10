OM wil nog altijd 3 ton van Jos van Rey

De voormalige Roermondse wethouder Jos van Rey moet donderdag toch weer voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen in de ontnemingszaak tegen hem. Het Openbaar Ministerie probeert via de rechter een kleine 3 ton terug te vorderen in vervolg op zijn eerdere veroordeling wegens corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Eerder dit jaar zinspeelde de rechter nog op een schikking, maar Van Rey en het OM zijn er samen niet uitgekomen.

Van Rey (74) werd eind 2017 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar en daarnaast mag hij twee jaar lang geen bestuurlijk ambt uitvoeren. De voormalige senator was schuldig bevonden aan het aannemen van giften van zijn recent overleden boezemvriend en projectontwikkelaar Piet van Pol en drie andere lokale ondernemers, gedurende een lange periode. Het ging onder meer om buitenlandse reisjes naar voetbalwedstrijden en vastgoedbeurzen.

De politicus had cassatie aangetekend tegen deze uitspraak. De Hoge Raad oordeelde afgelopen zomer dat de straf in stand blijft.