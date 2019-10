Rory Pilgrim wint Prix de Rome

Kunstenaar Rory Pilgrim heeft de Prix de Rome Beeldende Kunst gewonnen, een tweejaarlijkse prijs die bestaat uit een geldbedrag van 40.000 euro en de gelegenheid om een tijd te werken in de American Academy in Rome.

Pilgrim, in 1988 geboren in Bristol, woont en werkt in Rotterdam en het Engelse Isle of Portland en volgde een beeldende kunstopleiding aan Chelsea College of Art and Design in Londen (2005-2008). Hij is vooral opgevallen met de film The Undercurrent over een groep jongeren uit de Amerikaanse plaats Boise (Idaho). “De film kent een prachtige cinematografie, wonderschone muziek en een zorgvuldige montage. In de film snijdt de kunstenaar bovendien een reeks actuele thema’s aan. De klimaatcrisis lijkt aanvankelijk het belangrijkste onderwerp te zijn, maar gaandeweg wordt duidelijk dat de jongeren ook andere problemen hebben”, aldus het organiserende Mondriaanfonds.

“De jury heeft veel waardering voor de wijze waarop de kunstenaar zich met deze groep geëngageerd heeft en hecht belang aan zijn intentie om de samenwerking op andere manieren te blijven voortzetten. Dit tekent de integriteit van het project en maakt nieuwsgierig naar het vervolg”, stelt het fonds verder.

Ook Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven en het kunstenaarsduo Sander Breure & Witte van Hulzen waren voor de Prix de Rome 2019 genomineerd. Werk van de finalisten wordt tentoongesteld in het Stedelijk in Amsterdam. De Prix de Rome is de oudste prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars beneden de veertig jaar.