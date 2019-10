Verdachte schutter rapper Bolle voor rechter

De 20-jarige Ogilvan J. moet donderdag voor de rechter verschijnen op verdenking van het doodschieten van de 19-jarige Gondilio Lowland, die als rapartiest bekendheid genoot onder de naam Bolle en deel uitmaakte van de formatie Sevengang. Het geweld deed zich op 10 oktober 2018 voor in de wijk Venserpolder, in Amsterdam-Zuidoost.

Daags na de schietpartij namen in Zuidoost honderden mensen deel aan een stille tocht. Op 10 oktober dit jaar vond er in een jongerencentrum in de wijk een herdenking plaats.

Verdachte J. zou een vriend van Bolle zijn geweest. De twee zouden ruzie hebben gehad over een meisje. J. zou Bolle met een geleend vuurwapen hebben neergeschoten.