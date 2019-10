Op het Van Eesterenplein in Dordrecht is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak geweest, meldt de politie. Getuigen zagen na de klap mannen op een scooter vluchten.

De politie heeft kort na de plofkraak vijf verdachten aangehouden op de N3, de randweg van Dordrecht. Of en hoeveel geld er is buitgemaakt is nog niet bekend.

Explosievenexperts doen nog onderzoek De woningen boven de ontplofte geldautomaat hoeven niet te worden ontruimd.