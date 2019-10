Willeke Alberti viert 75e in Concertgebouw

Willeke Alberti geeft op 25 februari, kort na haar 75e verjaardag, een optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. In dit eenmalige concert haalt de grande dame van de Nederlandse muziek samen met het publiek herinneringen op uit haar ruim 60-jarige carrière.

Willeke zingt haar eigen hits, duetten die zij met haar vader Willy Alberti zong en de Nederlandstalige klassiekers die haar en anderen nog altijd inspireren, aldus de organisatie. Bekende liedjes van haar zijn Spiegelbeeld, Mijn dagboek, Telkens weer en Carolientje. De zangeres nodigt een aantal gastartiesten uit voor deze speciale avond. Eerder vierde Willeke haar jubileum al met twee shows in AFAS Live.

Willeke Alberti is veelvuldig onderscheiden. Behalve diverse gouden en platina platen ontving zij onder meer een Edison, de Gouden Harp, de Gouden Televizier-Ring en de Majoor Bosshardt Prijs. In 1996 werd zij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.