De AOW-leeftijd blijft ook in 2025 67 jaar en wordt niet verhoogd. Dat melden ingewijden in Den Haag.

Een eventuele stijging is gekoppeld aan de levensverwachting. Uit een nieuwe prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek zullen 65-jarigen in 2025 ruim een maand langer leven dan in 2024, het jaar waarop de AOW-leeftijd voor het eerst de 67 jaar zal bereiken. De toename is echter te klein voor een stijging van de pensioenleeftijd.