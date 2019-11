AstroTV vanaf 1 januari niet meer op tv

Het paranormale tv-programma AstroTV verdwijnt van de buis. Kijkers kunnen vanaf 1 januari niet meer op televisie het advies inwinnen van de mediums. Talpa Network heeft besloten te stoppen met het programma, dat overdag live op Net5 wordt uitgezonden en ’s nachts voorgeprogrammeerd op andere zenders te zien is. Net5 krijgt vanaf volgend jaar een geheel andere programmering.

AstroTV gaat wel online, telefonisch en via de app verder maar per 1 januari is Talpa Network daar niet langer bij betrokken. De komende maanden wordt bekendgemaakt welke shows het programma vervangen.