D66-voorman Rob Jetten wenst zijn partijgenote, minister Kajsa Ollongren, een goed herstel en een spoedig weerzien. De bewindsvrouw zal zeker tot Kerstmis afwezig zijn door complicaties na een ingreep aan haar bijholtes. Haar taken zijn door collega’s overgenomen, wat tot een stoelendans op het kabinet heeft geleid.

“Sterkte, Kajsa!”, twittert fractievoorzitter Jetten. “We gaan je missen deze herfst in Den Haag, maar je werk is in goede handen.”