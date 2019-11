Genesius Penning voor Marjolijn Touw

Actrice en zangeres Marjolijn Touw krijgt de Gouden Genesius Penning, een jaarlijkse eer voor een podiumkunstenaar. De penning is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan entertainer Jos Brink.

Het bestuur van de verantwoordelijke Stichting Tekstpierement noemt Touw “een vaste waarde op de Nederlandse podia. Ze heeft uiteenlopende rollen gespeeld in grote én kleine producties. Als docent aan diverse theateropleidingen deelt ze haar kennis en ervaring met jonge talenten. Daarnaast geeft ze workshops en masterclasses.”

Eerder werd de Gouden Genesius Penning uitgereikt aan Ara Halici, Karin Bloemen, Stanley Burleson en Arjan Ederveen. De penning is een roségouden kopie van het exemplaar dat in de jaren vijftig door Wim Sonneveld werd ontvangen uit handen van danser en filmster Fred Astaire, toen ze samen werkten aan de Hollywoodfilm Silk Stockings. De onderscheiding kwam later in handen van Jos Brink.