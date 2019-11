Nederlander dood door bijenaanval in Tanzania

Een Nederlandse toerist is om het leven gekomen door een aanval van bijen in Tanzania. Drie andere Nederlanders raakten gewond. Een van hen is is er slecht aan toe.

Dat bevestigt Bastiaan Govers van reisorganisatie Sawadee na berichtgeving door NU.nl. De vier slachtoffers van de bijenaanval waren in groepsverband op reis met Sawadee. “De twintig deelnemers waren woensdag op een wildsafari in het natuurreservaat Selous toen ze plotseling door de bijen werden aangevallen”, zegt Govers. Selous ligt in het binnenland van Zuid-Tanzania.

De drie Nederlanders die gewond raakten door de bijenaanval zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Dar es Salaam in het oosten van Tanzania. Govers verwacht dat twee van de drie gewonden zaterdag het ziekenhuis mogen verlaten.

Hij laat weten dat iedereen aangeslagen is door de bijenaanval. Een deel van de groep wil zo snel mogelijk naar huis. De terugreis van de hele groep stond gepland voor zondag.