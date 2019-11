Oppositie: er gebeurt te weinig voor klimaat

GroenLinks vindt het “onaanvaardbaar” dat het kabinet de klimaatdoelen niet haalt. Ook de maatregelen die minister Eric Wiebes (Klimaat) neemt om de doelen van het Klimaatakkoord toch nog te halen, vindt de partij “boterzacht”.

“Het kabinet laat de klimaatgeneratie in de steek. We maakten met acht partijen van links tot rechts de Klimaatwet met duidelijke doelen. En nu houdt dit kabinet zich er doodleuk niet aan”, aldus Jesse Klaver. Het kabinet moet volgens hem geen miljarden steken in biomassa, maar kolencentrales sluiten.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) meldde vrijdag dat het kabinet nog steeds tekort schiet op het terrein van klimaat. Het beleid leidt niet tot de beoogde afname van de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent in de periode 1990 tot en met 2030. Verder lukt het vrijwel zeker niet de CO2-uitstoot volgend jaar met een kwart te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Een rechter heeft eerder bepaald dat dat moet gebeuren in de zogenoemde Urgenda-zaak.

Ook de PvdA en Partij voor de Dieren zijn diep teleurgesteld. Het kabinet is “te laf om de maatregelen te nemen die nodig zijn”, twitterde fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. “Dat kabinet doelen Klimaatakkoord niet haalt, is om moedeloos van te worden”, aldus PvdA’er William Moorlag.

Volgens regeringspartij D66 is er werk aan de winkel voor het kabinet. “Het is tijd voor daden. Tempo, tempo, tempo!”, aldus Rob Jetten op twitter. Mark Harbers van de VVD is “tevreden dat Nederland richting 2030 op koers ligt om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen”.