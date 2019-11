Rechtersploeg MH17-proces compleet

Met de aanstelling van een tweede reserve is het team rechters dat zich gaat bezighouden met de MH17-zaak compleet. Edith Poppe-Gielesen is vrijdag aangesteld als tweede reserverechter, meldt de rechtbank Den Haag. De ploeg bestaat nu uit drie behandelend rechters en twee achtervangers: rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis, rechters Dagmar Koster en Heleen Kerstens-Fockens en behalve Poppe-Gielesen ook Daan Glass als reserve.

Het proces gaat als het goed is van start op 9 maart in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Voor de zaak is een aanzienlijke hoeveelheid dagen gereserveerd in de periode van maart volgend jaar tot en met maart 2021. Zo weet de rechtbank Den Haag zeker dat er plaats is in het justitieel complex, dat ook voor andere zaken wordt gebruikt.

Het Openbaar Ministerie heeft vier mannen aangeklaagd wegens moord. Het zijn drie Russen en een Oekra├»ener: ex-rebellenleider Igor Girkin (ook bekend als ‘Strelkov’), zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko.