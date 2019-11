Rotterdam: automatische metro, nieuwe lijnen

Over een paar jaar rijden metro’s misschien zelfstandig door delen van Rotterdam. Dan kan er elke anderhalve minuut een metro rijden en kunnen er ongeveer twee keer zo veel passagiers als nu worden vervoerd. Dat staat op een wensenlijst van vervoerder RET, de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Die is vrijdag gepresenteerd bij de officiële opening van de Hoekse Lijn, de metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland.

Dat de metro’s automatisch rijden, betekent niet dat ze onbemand zijn, benadrukt de RET. In de cabines blijven machinisten zitten. In het drukste deel van het metronet, onder het centrum van Rotterdam, zouden de metro’s echter automatisch rijden. Meer metro’s betekent minder wachttijd, “vergelijkbaar met metrosystemen in grote metropolen als Parijs of Londen”. Buiten het centrum, waar de metro overwegen passeert, blijven machinisten nodig.

De RET hoopt ook op drie nieuwe metrolijnen. Lijn F zou Rotterdam Centraal via de Euromast, Charlois, Zuidplein, het nieuwe Feyenoord-stadion en de Erasmus Universiteit moeten verbinden met de Kralingse Zoom. Twee andere lijnen, G en H, zouden gebruikmaken van de huidige spoorlijn tussen Den Haag en Rotterdam, die in de komende jaren wordt verbreed. Lijn G zou tussen Den Haag Centraal, Delft, Schiedam, Rotterdam Centraal en het stadion van Feyenoord gaan rijden. Lijn H zou dezelfde route volgen, maar doorgaan naar Barendrecht, Zwijndrecht en Dordrecht.

De RET en de Metropoolregio hopen dat er in de toekomst ook metro’s naar Leiden kunnen rijden. Bovendien denkt Rotterdam na over een zelfrijdende bus tussen het vliegveld en RandstadRailhalte Meijersplein.

Rotterdam, Den Haag en de andere plaatsen in de regio groeien flink. In de komende decennia krijgt de streek er waarschijnlijk honderdduizenden inwoners bij. “Er moeten straks aanzienlijk meer mensen vervoerd worden, terwijl openbaar vervoer en wegen nu al vollopen”, aldus de RET. De wensen kosten bij elkaar enkele miljarden euro’s. Zulke projecten duren waarschijnlijk minstens tien jaar. “Vandaar ook onze urgentie: huizen en kantoren worden veel sneller uit de grond gestampt dan metrolijnen. Dus we lopen eigenlijk al achter. En dat terwijl de overheidsfinanciën er uitstekend voor staan”, zegt de RET.

De Hoekse Lijn, die vrijdag werd geopend, is de afgelopen jaren omgebouwd van een spoorlijn naar een metrolijn. Dat kostte 462 miljoen euro. Een maand geleden konden de eerste passagiers over het traject reizen. Volgens de RET trekt de lijn nu meer passagiers dan toen er nog treinen reden. Over een paar jaar komt er een nieuwe eindhalte aan het strand van Hoek van Holland.