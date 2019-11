Van Veldhoven: niet ideaal, maar we lossen het op

De stoelendans in het kabinet vanwege de langere afwezigheid van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is “voor niemand ideaal, maar we gaan het samen oplossen”. Dat zei de kersverse minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven na afloop van de ministerraad.

Ollongren zal vanwege complicaties na een recente operatie zeker tot het kerstreces afwezig zijn. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops neemt voorlopig waar als minister op Binnenlandse Zaken. Van Veldhoven, tot vandaag staatssecretaris van Infrastructuur, neemt een aantal taken van Ollongrens portefeuille over, zoals het dossier Wonen.

Van Veldhoven heeft een aantal buitenlandse reizen geschrapt, en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen neemt de dossiers openbaar vervoer en spoor over. Ze zal pendelen tussen de twee ministers, vertelt ze. In ieder geval één dag in de week zal ze doorbrengen op Binnenlandse Zaken, de rest bij Infrastructuur en Waterstaat.

Knops en Van Veldhoven zijn vrijdagochtend door de koning beëdigd.