Vertraging door werkzaamheden Zuidas Amsterdam

Verkeer vanuit Den Haag richting Amsterdam loopt vrijdagochtend vertraging op als gevolg van werkzaamheden op de Amsterdamse Zuidas, meldt de ANWB. Wegens de werkzaamheden is de snelweg A10 richting Utrecht afgesloten voor verkeer.

Daardoor loopt het vast op de A4 bij knooppunt Badhoevedorp. Omdat het verkeer de wegafsluiting wil mijden, wordt op dat punt afgeslagen naar de A9. “Door de drukte is de vertraging opgelopen tot ongeveer een uur”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

De afsluiting van de weg is nodig om het dak van de nieuwe reizigerstunnel van het station dwars door de A10 Zuid en het spoor te kunnen schuiven. De A10 richting Utrecht is dicht tot en met maandagochtend. Op Station Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI is geen treinverkeer, maar metro’s rijden wel. Vanaf zondag is er weer beperkt treinverkeer mogelijk.

Vrijdagochtend waren er ook problemen in de Ketheltunnel op de A4 bij Schiedam richting Den Haag. De tunnel was daar dicht na een ongeval, maar inmiddels is die weer vrijgegeven.