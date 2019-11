Zo bespaar je energie tijdens de wintermaanden

De wintertijd is ingegaan, hetgeen betekent dat de dagen korter, natter en kouder worden. Het ligt op de loer om de verwarming flink op te stoken, maar dan kan het zijn dat je straks behoorlijk schrikt als je je eindafrekening krijgt. Wat kan je doen om energie te besparen tijdens de donkere herfst- en wintermaanden?

Het is uiteraard niet de bedoeling dat we kou gaan zitten lijden thuis, alles behalve. Maar nu de temperaturen dalen, willen we ook niet dat onze energierekening stijgt. Wat kan je zelf doen? Allereerst is het belangrijk om te checken of je je cv-ketel moet bij vullen. Hoor je water stromen in de radiatoren? Dan is de kans groot dat het de hoogste tijd is. Je verwarming werkt het best als je de ketel bijvult tot 1,5 tot 2 bar.

Ontluchten

Heb je een cv-ketel die op de ecostand kan? Doe dit dan. Het duurt dan iets langer voordat je warm water hebt, maar je ketel hoeft minder hard te werken. Zodoende kan je rond de twintig kuub gas per jaar besparen. Is je cv-ketel bijgevuld en wordt een van je radiatoren niet warm genoeg? Dan is het tijd om deze te ontluchten. Dit doe je door per radiator het ontluchtingskraantje bovenop voorzichtig open te draaien met een speciaal sleuteltje. Spuit er een straaltje water uit? Draai hem dan direct weer dicht. Begin bij de radiator die het dichtst bij je ketel zit.

Energie vergelijken

Naast deze praktische tips die je vrijwel direct kan uitvoeren, is energie vergelijken ook een manier om energie te besparen. Je kan soms al tot 300 euro per jaar besparen door over te stappen naar een andere leverancier. Ben je van plan om over te stappen? Dan is de contractwekker een handige online servicetool, die je herinnert aan de eindtijd van je huidige energiecontract. Deze wekker brengt je tijdig op de hoogte wanneer je energiecontract afloopt, zodat je nog voldoende tijd hebt om over te stappen.

Meubels en radiatoren

Je bank voor de verwarming zetten? Dat klinkt logisch, want een radiator is niet het meest aantrekkelijkste onderdeel in je huis. Maar een bank of andere grote meubels houden de warmte tegen. Dit betekent meer stoken, wat zonde is. Een extra tip is om radiatorfolie achter je radiator te plakken. Zo kan er geen warmte ontsnappen naar buiten.

Tocht vermijden

Nu de dagen weer korter worden, is dat een mooi excuus om al vroeg je gordijnen dicht te doen. En de kaarsjes aan. Hierdoor heb je minder last van de kou die van je ramen afkomt. Doe ze wel overdag weer open, zeker als de zon schijnt. Dat betekent gratis opwarming van je huis. Tenslotte is het vermijden van tocht prioriteit. Met name in oudere huizen komt er vaak koude lucht naar binnen door kieren langs de deuren, ramen en de brievenbus. Dit kan je voorkomen door tochtstrips aan te brengen.