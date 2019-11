Amsterdamse musea voor 20e keer ’s nachts open

Zaterdagavond en -nacht zijn bijna zestig Amsterdamse musea open. Het is de twintigste editie van de Museumnacht in de hoofdstad.

Veel musea doen iets speciaals, zoals een rondleiding in gebarentaal door het Van Gogh, de quiz Baretje Op, Baretje Af in het Rembrandthuis en een dj in Museum Het Schip. In NEMO staat een bevallingssimulator.

Niet alleen de grote musea doen mee, ook zijn bijvoorbeeld het Harry Mulisch Huis en Het Museum Vrolik in het AMC (met duizenden anatomische preparaten) open. Op de binnenplaats van de Portugese Synagoge is lekker eten.

Jaarlijks komen er ongeveer 32.000 mensen op af. Meer dan driekwart daarvan is jonger dan 35 jaar en daarmee is ook een van de belangrijkste doelstellingen bereikt: een jong publiek het museum in krijgen. Voor deze twintigste editie zijn alle kaarten verkocht.