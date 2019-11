Jongens opgepakt voor afpersing naaktfoto’s

De politie heeft deze week in de regio Leiden drie jongens in de leeftijd van 15 tot 18 jaar opgepakt voor het afpersen van tientallen slachtoffers met naaktfoto’s. Eerder werden al vijf anderen aangehouden. De slachtoffers hebben samen zo’n 100.000 euro aan de verdachten betaald.

De politie heeft tot nu toe contact gehad met veertien jongens en mannen die de dupe zijn geworden. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. Een deel van hen heeft aangifte gedaan, de rest overweegt dat te doen. Vermoedelijk volgen er meer aangiften. De politie denkt dat de verdachten circa honderd slachtoffers hebben gemaakt. “Het afgetroggelde bedrag van een ton is vermoedelijk veel hoger”, zegt de politie.

In augustus hielden rechercheurs in dit onderzoek al de eerste twee verdachten aan, in september volgden nog eens drie aanhoudingen. Drie van hen zitten nog vast, de andere twee zijn inmiddels weer op vrije voeten maar blijven verdachte. Afgelopen week hielden agenten nog eens drie personen aan, waaronder twee minderjarigen. Hun betrokkenheid bij deze afpersingen wordt onderzocht. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit niet uit dat meerdere aanhoudingen volgen.

De verdachten benaderden de slachtoffers via social media. Ze deden zich hierbij vaak voor als vrouw.

In twee andere onderzoeken naar afpersing met naaktfoto’s in Den Haag, Delft, ’s-Gravenzande en Zoetermeer hield de politie in de afgelopen maanden al dertig verdachten aan.