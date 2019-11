Minister waarschuwt maker spierziektemedicijn

Een Indiase medicijnfabrikant moet ervan afzien om een middel tegen een zeldzame spierziekte zestien keer zo duur te maken. Anders moet het farmaceutisch bedrijf op het matje komen bij minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Mexiletine helpt veel patiƫnten met niet-dystrofische myotonie, een ziekte die spieren doet verstijven. Het medicijn werd ooit ontdekt als middel tegen hartritmestoornissen, maar fabrikant Lupin verkreeg het exclusieve recht om het voor deze spierziekte te maken en wil nu de prijs fors opschroeven. Dat zou het volgens verzekeraars en patiƫnten onbetaalbaar maken.

Als het bedrijf zich niet bedenkt, zal Bruins het daarop aanspreken, zegt hij in het televisieprogramma Kassa. “Zorgen dat we openheid geven” over de kostprijs, “naming and shaming, dat behoort allemaal tot de mogelijkheden.”

“De voortekenen zijn niet gunstig”, erkent de minister. Britten en Duitsers betalen inmiddels al een veelvoud voor mexiletine.