Ruim 1,9 miljoen kijkers The Masked Singer

Naar de finale van de spelshow The Masked Singer op RTL 4 hebben bijna 2 miljoen mensen gekeken. Het is het best bekeken programma van vrijdagavond, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur (1,7 miljoen) en De Wereld Draait Door (bijna 1,3 miljoen kijkers), beiden op NPO 1.

In The Masked Singer moeten twee panels raden wie er al zingend in een bizar pak op het podium staat. In een robotpak bleek zangeres Tania Kross te zitten. Het programmaconcept is overgewaaid uit Zuid-Korea.

Het wekelijkse gesprek met de minister-president (NPO 1) staat op de zesde plek in het dagoverzicht van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).