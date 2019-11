Minister: staking zet geen streep door deal

Dat het onderwijs woensdag toch gaat staken, betekent niet dat de afspraken met het kabinet over extra geld niet doorgaan. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) “blijft staan voor onze afspraken” en zal die gewoon uitvoeren, zegt hij.

“Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk krachten te bundelen om het personeelstekort in het onderwijs verder aan te pakken”, zegt Slob in een eerste reactie op de draai van onderwijsbond AOb. Dat wil hij doorzetten.

Slob wijst erop dat het AOb-bestuur heeft getekend voor het akkoord, dat voorziet in 460 miljoen euro aan grotendeels eenmalig extra geld voor basisscholen en middelbare scholen. “Niet personen, maar organisaties hebben zich daaraan gecommitteerd.”

Dat de bond nu terugkrabbelt, is “in de eerste plaats natuurlijk een persoonlijk drama” voor bondsvoorzitter Liesbeth Verheggen, zegt Slob. Hij heeft te doen met Verheggen, die haar conclusies heeft getrokken en is opgestapt.