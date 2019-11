PO in actie: enige juiste beslissing

Onderwijsbond PO in actie noemt het “de enige juiste beslissing” dat onderwijsvakbond AOb de staking van leraren woensdag toch laat doorgaan. “Het is heel goed dat de bond eindelijk eens goed naar de leden heeft geluisterd”, aldus een woordvoerder van de belangenclub voor onderwijzers in het basisonderwijs.

PO in actie nam eerder al afstand van het convenant dat de AOb en andere vakbonden vrijdag sloten met minister Arie Slob van Onderwijs. Die zegde 460 miljoen euro toe om de tekorten en de werkdruk in het basis- en voortgezet onderwijs aan te pakken. Maar een groot deel van de leden van PO in actie keurde het convenant af. De achterban werd daarom opgeroepen om een kamerdebat bij te wonen in Den Haag.

“Het bedrag van 460 miljoen euro is eenmalig, maar we zijn als scholen juist gebaat bij structurele oplossingen”, aldus de woordvoerder. Hij verwacht dat de bereidheid om toch te gaan staken groot zal zijn. “Want we stonden allemaal al in de startblokken.”