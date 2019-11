Politie arresteert drie mannen voor wapenbezit

De politie heeft drie mannen opgepakt, mogelijk supporters van voetbalclub PEC Zwolle, vanwege illegaal wapenbezit. De politie meldt dat er zaterdagavond informatie was binnengekomen dat mogelijk PEC-supporters betrokken zouden zijn geweest bij een mogelijke confrontatie met supporters van Go Ahead Eagles in Deventer.

Daarom hield de politie een controle op de N337 bij de afslag naar Zwolle-Zuid. Voertuigen werden doorzocht en mensen gefouilleerd. Daarbij werden verboden wapens gevonden. Welke kan een woordvoerster niet zeggen “in verband met het onderzoek”.

De aangehouden mannen zijn een 20-jarige uit Kampen en twee Zwollenaren (27 en 28).