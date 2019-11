110 miljoen tegen georganiseerde criminaliteit

Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het geld wordt ook ingezet voor beveiliging van rechters en advocaten, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) met specialisten van verschillende eenheden moet criminele netwerken ontmantelen en hun kopstukken en handlangers aanpakken. Extra aandacht komt er voor het afpakken van het vermogen van criminelen.

In het MIT werken mensen van onder meer politie, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD en marechaussee samen. Het nieuwe team moet er verder voor zorgen dat de samenwerking tussen de verschillende opsporingsdiensten verbetert.

Grapperhaus kondigde al extra maatregelen tegen de ondermijnende criminaliteit aan na de moord op de advocaat Derk Wiersum. Hij was de raadsman van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. De georganiseerde misdaad was met de moord volgens de minister “een grens overgegaan”. Hij sprak van een “aanslag op de rechtsstaat”.

De beveiliging van rechters, officieren van justitie en advocaten is na de moord op Wiersum in september opgevoerd. “De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat vergt veel inzet”, aldus de bewindsman.

Verder wordt het geld gebruikt om kwetsbare jongeren van het criminele pad te houden. “De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd.” Grapperhaus wil kijken of een deel van het afgepakte criminele geld voor “het weerbaar maken van wijken” kan worden gebruikt.