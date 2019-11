Bonden: veel ziekenhuizen doen mee aan staking

Een “overweldigend aantal” ziekenhuizen doet mee met de eerste landelijke ziekenhuisstaking op woensdag 20 november, melden de vakbonden. Dat betekent dat op die dag honderden afdelingen zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire diensten en laboratoria 24 uur lang worden gesloten voor niet-spoedeisende zaken.

De ziekenhuismedewerkers zijn boos op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) omdat die in hun ogen niet over de brug komt met een goede cao. Deze liep op 31 maart van dit jaar af. De medewerkers willen onder meer een goede structurele loonsverhoging en goede afspraken over werk- en rusttijden. Onder de CAO vallen zo’n 200.000 mensen die werken bij 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra.

Bijna negen op de tien ziekenhuizen hebben aangegeven mee te doen aan de staking. Die komt erop neer dat op de doordeweekse stakingsdag zondagsdiensten worden gedraaid. Onder meer de intensive care-, couveuse- en oncologie-afdelingen draaien wel door, maar andere opnames worden die dag niet gedaan. Het kan leiden tot hinder voor pati├źnten, aldus de bonden, onder meer omdat misschien afspraken moeten worden verzet.

Afgezien van de zondagsdienst, die ingaat om middernacht, bereiden actiecomit├ęs in de diverse ziekenhuizen ludieke acties voor. Ook trekken vermoedelijk honderden actievoerende ziekenhuismedewerkers naar Nieuwegein voor een protestbijeenkomst, omdat bestuurders van de NVZ daar die dag een ledenvergadering hebben.

De staking wordt georganiseerd door vakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91. Medewerkers van universitaire ziekenhuizen en academische ziekenhuizen doen niet mee aan de staking, omdat zij onder een andere cao vallen.