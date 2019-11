Merken een karakter geven. Mét karakter. Dat is wat Tessa di Corrado met RAUWDAUW doet. Volgens haar zijn veel MKB bedrijven goed in wat ze doen, maar vergeten ze dat hun merk een gezicht nodig heeft. RAUWDAUW is een contentmarketing bureau dat het nét even anders doet. “Ik praat klanten niet naar de mond. Ik geef eerlijk advies, ook al willen ze dat niet horen. Maar vrijwel altijd helpt het hen wel verder. RAUWDAUW geeft een merk karakter.”

Tessa heeft bij verschillende A-merken gewerkt. “Het viel me op dat reclamebureaus ons vooral hielpen met losse campagnes, maar het grotere plaatje vergaten. Dan krijg je losse onderdelen en is de communicatie niet één geheel. Het voelt niet als één merk. Het is belangrijk om een identiteit op te bouwen. Ik ben zelf nogal een karakter, een rauwdauwer, en kan best fel zijn. Ik zie meteen waar dingen beter kunnen.”

Al tijdens haar opleiding en later ook als docent aan de Hogeschool van Amsterdam zag ze dat er een groot gat zit tussen hoe jongeren nu worden opgeleid en wat het marketingvak later van ze vraagt. “Hierdoor verliezen veel jongeren tussen de 16 en 19 jaar hun interesse in het studeren. Ze stoppen voortijdig of blijven continu switchen. Ik wil die jongeren, met name de drop-outs, binnen RAUWDAUW een opleidingstraject aanbieden. Een diploma halen kan iedereen, maar het gaat ook om karakter hebben. Ik wil jongeren een kans geven om hun creatieve talenten te laten zien.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik heb geluk gehad met mijn opleiding en mijn ouders. Zij hebben mij altijd gestimuleerd om een diploma te halen, ook al vond ik de lessen niet interessant. Er zijn veel jongeren die niet zo’n situatie hebben en dus geen mensen om zich heen hebben die hen ondersteunen en in hen geloven. Het helpt als er iemand is die jouw kwaliteiten ziet. Deze creatieve talenten die net buiten het schoolsysteem vallen, wil ik met RAUWDAUW de kans bieden zichzelf te ontwikkelen om iets te doen wat écht bij ze past. Ongeacht vooropleiding of achtergrond.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Toch wel echt voor de mensen met wie we – ik werk met vier freelancers samen – samenwerken. Ik weet dat ik hen blij maak met wat ik doe en dat ze denken: hey, dit is tof. Voor mij is het vanzelfsprekend wat ik doe en niet moeilijk. En dan maak ik er een ander ook nog ontzettend blij mee. Ik denk weleens: wat ik kan, kan toch iedereen? Maar dat is niet zo. Ik vind het mooi om te zien hoe ik anderen kan helpen.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed. Ik heb best wel een grote verandering achter de rug. Drie weken geleden, ik was net terug van mijn 6-weekse reis door Panama/Colombia, verhuisde ik vrij abrupt naar een nieuwe woning in Zaandam. Anti-kraak. Zoals je weet is er bij de sociale huursector geen doorkomen aan. De afgelopen tijd was ik dus druk bezig met het uitpakken van spullen. Daarnaast hebben we veel leuke, nieuwe opdrachten en hoop ik in 2020 te starten met het opleiden van vijf RAUWDAUWERS. Ik heb veel ideeën voor RAUWDAUW, dus er zijn altijd genoeg dingen die mij bezighouden.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als RAUWDAUWER?

“Dat is vooral door dingen te doen die ik leuk vind en waar ik energie van krijg. Als ik om 13:00 uur in de middag denk: dit wordt hem niet, klap ik mijn laptop dicht en ga ik sporten of iets anders doen om mijn hoofd te verzetten. Dat past bij RAUWDAUW. Het draait niet alleen om werken en presteren. Ik blijf aandacht geven aan sport, hobby’s en familie. Dat houdt mijn leven heel afwisselend en leuk. Ik spoor ook andere mensen aan als ze vastlopen om hun computer even in de hoek te gooien en iets anders te gaan doen. Dan pak je het gewoon een ander moment weer op. Ik leg dit ook uit aan klanten als het even niet gaat. Dan zeg ik eerlijk: het lukt niet vandaag.”

Wat zou je graag nog een keer willen ervaren?

“Nu werk ik vooral bij klanten of vanuit huis. Ik zou wel willen ervaren hoe het is om op een dag mijn eigen kantoor binnen te lopen. Om elke ochtend een team van RAUWDAUWERS te zien zitten, die daar met plezier werken. Het gevoel van saamhorigheid, respect voor elkaar en hard werken. Dat lijkt me heel tof om dat met een team te ervaren op een fysieke plek. Ik hoop dat die dag een keer komt. RAUWDAUW als community.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Ik leer redelijk vaak lessen, omdat ik de neiging heb om in zeven sloten tegelijk te lopen. Maar mijn meest recente les is dat ik niet voor een ander moet nadenken. Ik denk vaak: oh, maar die persoon denkt dit of dat, bijvoorbeeld dat ik het niet goed heb gedaan. Daar handel ik dan ook vervolgens naar. Ik mag vragen hoe iemand erover denkt en dus niet het antwoord invullen voor een ander. Dan heb je geen verwarring tussen jou en de ander en het geeft mij ook meer rust.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Om je vooral geen zorgen te maken om situaties waar je geen invloed op hebt, waardoor je dus veel relaxter kan leven. Ik had eerst een baan bij Randstad en ben heel spontaan zonder plan daar weggegaan. Ik heb vertrouwen en zeg tegen mezelf: wat is het ergste wat er kan gebeuren? Misschien moet ik dan even achter een bar staan of een klus doen die ik niet leuk vind. Ik maak het niet groter dan het is. Plaats dingen in een breder perspectief: kan je het veranderen? Zo nee, laat het gaan.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik leef mee met anderen en ik denk na wat de ander leuk zou vinden. Bijvoorbeeld als ik in de stad loop en ik zie iets wat leuk zou zijn voor een ander, dan koop ik dat. Ik ben heel vrijgevig. Ik probeer soms nog als een kind te denken te doen. Daarmee bedoel ik niet kinderachtig zijn, maar om zorgeloos en vrij door het leven te gaan.”

Stel, je mag een musical regisseren. Over wie zou de musical gaan?

“Mijn vader, omdat ik het echt heel knap vindt dat hij zonder diploma van groenteman op de markt is gegroeid naar de man wie hij nu is, projectleider. En hij staat altijd klaar voor anderen. Dat vind ik ontzettend mooi. Hij is echt mijn voorbeeld in hoe hij zich heeft ontwikkeld. Dat is voor mij RAUWDAUW. Wat zou je boodschap zijn? “Hoe je met hard werken, zonder diploma, respect voor anderen en een beetje geduld toch op een plek kan komen waarvan je eerst dacht dat dit niet zou kunnen.”

Welke quote zou jij op een T-shirt willen zetten?

“Memento audere semper” (vergeet niet te durven)