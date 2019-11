Blusprobleem spoor Waalhaven houdt aan

Goederenvervoerders kunnen nog altijd geen treinen met gevaarlijke stoffen samenstellen in de Rotterdamse Waalhaven. Wegens problemen met het bluswatersysteem legde spoorbeheerder ProRail het rangeren in september uit voorzorg stil. ProRail heeft afgelopen vrijdag een tijdelijk systeem uitgeprobeerd, maar moest die test afbreken omdat een koppeling losschoot.

Het tijdelijke systeem is een brandslang van drie kilometer naar een waterbassin. Een goed bluswatersysteem is cruciaal wanneer brand uitbreekt op het rangeerterrein. In september was bij een test aan het licht gekomen dat de hoeveelheid water niet toereikend was. Voor hulpverleners zouden daardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

ProRail slaat nieuwe waterputten om het probleem definitief op te lossen. Die zijn begin volgend jaar klaar. In de tussentijd gaat de spoorbeheerder opnieuw proberen de tijdelijke oplossing te laten werken.

Goederenvervoerders hebben last van de afsluiting van het emplacement. Ze moeten omrijden en elders rangeren. “Sommige bedrijven zijn best wel afhankelijk van het emplacement. Vervoerders die schade leiden, zullen zeker claims indienen”, zegt een woordvoerder van ProRail.