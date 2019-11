Geen ontslag voor reanimatiefoto’s brandweer

De Amsterdamse brandweerlieden die foto’s hebben gemaakt van het reanimeren van de doodgeschoten ex-profvoetballer Kelvin Maynard worden niet ontslagen. Wel treft brandweercommandant Tijs van Lieshout een zogenoemde interne disciplinaire maatregel voor het maken van de beelden, die volgens hem niet door de beugel konden.

Van Lieshout baseert zijn besluit op een onderzoek van een extern bureau, zo schrijft hij in een brief. Hij noemt de “oproep van buitenstaanders om ze buiten te flikkeren” disproportioneel. Naast de interne maatregel wil de commandant dat de direct betrokkenen langsgaan bij een aantal basisscholen om met leerlingen van groep acht te spreken over de gevolgen van filmen bij ongelukken.

Van Lieshout biedt verder de nabestaanden van het slachtoffer zijn “oprechte excuses” aan. “Dit had niet mogen gebeuren, de betrokken medewerkers hadden beter moeten weten.”